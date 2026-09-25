Adana'da iki aracın hedef alındığı saldırıyı kameralar çözdü

Olayın ayrıntıları:

Olay, 21 Eylül günü Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.'nin ailesine ait iki ayrı araca, iki gün arayla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anlarında, şüphelilerin yüzlerini kapüşon ve şapka ile gizlediği görüldü.

Çevredeki iş yerleri ve site kameraları, saldırıların gerçekleştiği anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şüphelilerin araçlara yaklaşma, ateş etme ve olay yerinden uzaklaşma anları net olarak izlenebildi.

Soruşturma ve tespit:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceledi.

Görüntü incelemesi sonucunda, saldırıları gerçekleştiren kişilerin F.C. ve S.A. olduğu tespit edildi. Emniyet kaynaklarına göre kimliklendirme çalışması görüntülerin analiziyle paralel yürütüldü.

Operasyon ve gözaltı:

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin saklandığı adres tespit edilerek polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, görüntü kayıtları ve olay yerindeki deliller üzerinden sorgulama ve delil toplama çalışmalarını sürdürmektedir.

ADANA’DA YÜZLERİNİ KAPÜŞON VE ŞAPKA İLE GİZLEYEN ŞÜPHELİLER, İKİ FARKLI ARACA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ. SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.