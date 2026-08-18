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Adana'nın bileğine tescilli miras: burma bilezik resmiyete kavuştu

Adana'nın geleneksel burma bileziği coğrafi işaretle tescillendi; üretim geleneği korunarak kuyumculuk sektörü ve yatırım amaçlı talepte artış bekleniyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'nın bileğine tescilli miras: burma bilezik resmiyete kavuştu

Adana burması resmi kimliğe kavuştu

Adana burması, kentle özdeşleşen geleneksel bileziklerden biri olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Tescil, ürünün menşeinin korunması ve adının muhafazası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adana Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına yapılan tescille birlikte burma artık "Adana burması" adıyla satılacak.

Tarihten günümüze süreklilik:

Yüzyıllara dayanan geçmişiyle öne çıkan burma bileziğin kökenleri M.Ö. 4’üncü yüzyıla, Helenistik dönemde paranın olmadığı zamanlarda takas aracı olarak kullanılmasına kadar izleniyor. Arkeolojik buluntularda iki ucunda yılan başı bulunan örneklerin günümüz modellerinin ataları olarak kabul edildiği belirtiliyor. Günümüzdeki üretimde yılan başı yerine genellikle kilit sistemi uygulanıyor; kuyumcularda ise "7 telli", "12 telli", "elmas kırığı" ve "badem baş" gibi modellerle satılıyor.

Üretim süreci ve teknik ayrıntılar:

Adana burmasının yapımı, 24 ayar altın külçenin bakır ilavesiyle 22 ayara düşürülmesiyle başlıyor. Bu alaşım yaklaşık 1000 derece sıcaklıkta eritilip 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. Çubuk, bileziğin ağırlığına göre silindirlerden geçirilip inceltilerek yaklaşık 2 metre uzunluğunda tel elde ediliyor. Telin çapları, hadde adı verilen çelik aletin farklı deliklerinden geçirilerek aşamalı olarak açılıyor; balmumu ile kaplandıktan sonra bir ucu mengeneye sabitlenip diğer ucu el matkabına bağlanarak bükme işlemiyle karakteristik burma görünümü oluşturuluyor.

Yaklaşık 19-19,5 santimetre çevre ölçüsünde kesilen bilezikler yüzeylerindeki oksitlerden arındırıldıktan sonra mafsal makinelerinde cilalanıp satışa sunuluyor. Üretimler genellikle 10 gramdan başlasa da müşterinin talebine göre farklı ağırlıklarda da yapılabiliyor; düşük fire ve işçilik maliyetleri burmayı yatırım amaçlı altın alışlarında tercih edilen seçeneklerden biri haline getiriyor.

Tescilin sektöre ve talebe etkisi:

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, tescilin geleneksel bir modeli belgeleyerek adına resmiyet kazandırdığını vurguladı ve satışlarda ad kaybının çok az olduğunu belirtti. Başman, coğrafi işaret tescilinin ürüne talebi artırmasını beklediklerini, ürünün artık resmi kimlikle satılmasının pazar üzerinde olumlu etkisi olacağını söyledi.

Vatandaşlar da tescilden memnuniyet duyuyor. Adana burması alan müşterilerden Zühal Bayram, burmanın aile geleneği ve yatırım aracı olarak önemine dikkat çekerek, tescille birlikte ürünün isminin ve itibarının korunmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Gelecek perspektifi:

Tescil, Adana burmasının yerel kültürel miras olarak korunmasını sağlamanın yanı sıra kuyumculuk sektöründe standardizasyon ve marka değeri oluşturma açısından da fırsat sunuyor. Hem geleneksel üretim tekniklerinin sürdürülebilirliğine katkı, hem de yatırım amaçlı taleplerin resmi bir kimlikle desteklenmesi, burmanın ekonomik ve kültürel önemini güçlendiriyor.

ADANA&#039;NIN SİMGE TAKILARI ARASINDA YER ALAN VE YÜZYILLARDIR KENTLE ÖZDEŞLEŞEN &quot;ADANA BURMASI&quot;...

ADANA'NIN SİMGE TAKILARI ARASINDA YER ALAN VE YÜZYILLARDIR KENTLE ÖZDEŞLEŞEN "ADANA BURMASI", COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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