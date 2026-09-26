Adıyaman üreticisine modern sulama için hibe desteğiyle dönüşüm

Proje kapsamı ve hedefler:

Adıyaman'da tarımsal sulamada su tasarrufunun sağlanması ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje hibe desteği almaya hak kazandı. Kurulacak sistemle sulama suyunun bitkinin kök bölgesine doğrudan ulaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında uygulanacak yüzey altı damla sulama sistemi, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak hem su israfını azaltmayı hem de bitki verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yöntem, sulama sıklığı ve miktarının bitki ihtiyacına göre ayarlanmasına imkan veriyor.

Hibe protokolü ve taraflar:

Destek, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 21. Etap Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Hibe sözleşmesi, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile üretici arasında imzalandı.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, tarımsal üretimde su kaynaklarının etkin kullanılmasının önemine işaret ederek modern sulama sistemlerinin benimsenmesinin üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti. Hibe desteğinin uygulamaya geçirilmesinin üreticiye ve bölge tarımına hayırlı olması temenni edildi.

Uygulama ile sulama suyu kullanımında beklenen tasarruf ve verim artışı, uzun vadede üretim maliyetlerinin düşmesine ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak. Proje, benzer yatırımların yaygınlaşması için örnek teşkil etmesi hedeflenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

ADIYAMAN’DA TARIMSAL SULAMADA SU TASARRUFUNUN SAĞLANMASI VE MODERN SULAMA YÖNTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA PROJESİ HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.