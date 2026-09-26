Diyarbakır'da tehlikeli yolculuklar kamerada: bagajda oturan çocuk ve bagaja binen kişi kaydedildi

Diyarbakır'da kaydedilen tehlikeli yolculuklar

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde, seyir halindeki otomobillerde gerçekleştirilen tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların araç güvenliğini ve trafik düzenini tehlikeye attığı anlar yer aldı.

Elazığ Bulvarı'ndaki görüntü:

Elazığ Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntüde, aracın bagaj kapağında oturan çocuk görüldü. Araç, çevredeki trafik akışına aldırış etmeden ilerlerken çocuğun pozisyonu ve yolculuk şekli dikkat çekti.

Üçkuyu Mahallesi'ndeki olay:

Üçkuyu Mahallesi'nde ise bir başka otomobilde, taşıdığı malzemelerle birlikte bagaja binen kişi görüldü. Görüntülerde, kişinin bagaj kapısının açık olduğu ve malzemeleri tutar vaziyette seyir edildiği açıkça belirlendi.

Her iki olay da cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler yolcu güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililere başvuru veya müdahale bilgisi görüntülerde yer almıyor.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERDE TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONU KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.