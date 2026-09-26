Samsun'da 273. kez düzenlenen şehit anması aynı ritüelle sürdü

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı'nın 273. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel şehit anma programının 273’üncüsü Samsun'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi, özellikle eylül ayında şehit düşenler anıldı.

Programın içeriği:

Anma, EMŞAV Samsun Vakıf Binası'nda yapıldı; programa polisler, şehit aileleri, gaziler ve EMŞAV gönüllüleri katıldı. Eylül ayında şehit düşen kahramanlar Burak Zor, Alahatdin Pergel, Korhan Ekiz, Murat Çalışkan ve Tuncay Karataş dualarla yad edildi.

Programda ayrıca vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler ve yakınları için Kur'an-ı Kerim okundu ve topluca dua edildi.

Bölge başkanının mesajı:

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri anma programının 273. kez yapıldığını vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMININ 273’ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA, EYLÜL AYINDA ŞEHİT OLAN KAHRAMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUNARAK DUALAR EDİLDİ.