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Adli birimlerden ortak adım: Tarsus'ta soruşturmaların koordinasyonu güçlendirildi

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen toplantıda terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç soruşturmalarında koordinasyon artırıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Adli birimlerden ortak adım: Tarsus'ta soruşturmaların koordinasyonu güçlendirildi

Ağustos-eylül dönemi değerlendirmesi:

Tarsus ilçesinde, Ağustos-Eylül dönemi için düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Toplantıda terör, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen adli soruşturmaların mevcut durumu ele alındı.

Toplantıya Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak başkanlık etti. Ayrıca, Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Sarıoğlu ve ilgili soruşturma bürolarından sorumlu Cumhuriyet savcıları da toplantıda yer aldı. Görüşmelerde mevzuat ve içtihat değişikliklerinin uygulamaya etkileri de değerlendirildi.

Katılımcı birimler ve sunumlar:

Toplantıda, Tarsus Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Tarsus Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu ile Tarsus Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaların mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin temsilcileri de hazır bulundu. Katılımcılar arasında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla İlçe Emniyet Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Çukurova Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli yer aldı.

Koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler:

Görüşmelerde, kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılmasına, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına ve adli soruşturmaların daha etkin yürütülmesine yönelik tedbirler gündeme geldi. Ayrıca mevzuat ve içtihatlardaki değişikliklerin pratikte uygulanmasına ilişkin hususlar tartışıldı.

Toplantı, soruşturmalarda eşgüdümün sağlanması ve operasyonel etkinliğin yükseltilmesi amacını taşıdı. Katılımcılar, koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı ve takip edilecek hususlar üzerinde mutabakata vardı.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE, TERÖR, ORGANİZE SUÇLAR, KAÇAKÇILIK, MALİ SUÇLAR VE UYUŞTURUCUYLA...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE, TERÖR, ORGANİZE SUÇLAR, KAÇAKÇILIK, MALİ SUÇLAR VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ AĞUSTOS-EYLÜL AYI DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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