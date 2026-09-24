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Vali Önder Bozkurt gençlerin eğitim hedeflerini dinledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle Valilikte buluşup eğitim, gelecek hedefleri ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Önder Bozkurt gençlerin eğitim hedeflerini dinledi

Valilikte gerçekleşen buluşma:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan eşliğinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini Valilikte ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Vali Bozkurt ve öğrenciler arasında samimi bir sohbet ortamı oluştu.

Katılımcılar ve görüşme içeriği:

Toplantıda öğrencilerin eğitim hayatları, kariyer hedefleri ve gelecek planları ele alındı. Öğrenciler kendi beklentilerini paylaştı; Vali Bozkurt da bu beklentileri dinleyip not aldı ve fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerin beklentileri ve eğitim odağı:

Görüşmede öne çıkan başlıklar arasında eğitim süreçlerinin desteklenmesi, gençlerin mesleki yönelimleri ve üniversite hedefleri yer aldı. Öğrenciler, fırsatların artırılması ve yönlendirme konularında beklentilerini aktardı.

Yerel yönetim ve gençlik iletişiminin önemi:

Buluşma, yerel yönetim ile gençler arasında doğrudan iletişim kurma açısından önem taşıdı. Vali Bozkurt ile yapılan bu tür görüşmeler, gençlerin sorunlarının ve beklentilerinin yetkililere doğrudan iletilmesine olanak sağlıyor ve gelecek planlarının daha sağlıklı tartışılmasına zemin hazırlıyor.

VALİ BOZKURT ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ BOZKURT ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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