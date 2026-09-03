Ağrı'da tarladan sofraya: kavun ve karpuz hasadı başladı

hasat başladı:

Ağrı'da yaz aylarında ekimi yapılan kavun ve karpuzların hasadı, kentte geçim kaynağı olan üreticilerin tarlalarında başladı. Mahsul, tarladan toplanıp soğutma ve nakil süreçlerinin ardından tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor. İl genelinde alternatif ürün çeşitliliğini artırma hedefiyle yürütülen çalışmaların etkisi bu sezon da hissediliyor.

üretim alanları ve verim hedefleri:

Bu yıl il genelinde yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz ekimi yapıldı. Yetkililer, dekara ortalama 2 bin kilogram verim beklediklerini belirtirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü birim alandan elde edilen verimi ve çiftçi gelirini artırmaya yönelik teknik destek programları yürütüyor. Müdürlüğün saha ziyareti sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi; üreticilerin beklentisinin daha yüksek olduğunu ve verimi artırmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

çiftçilerin beklentisi ve saha deneyimi:

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde 40 dönüm alanda üretim yapan Doğan Kaya, çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını söyleyerek bu sezon için umutlu olduğunu belirtti. Kaya, 'Bu yıl biraz daha iyi. 40 dönümden 100-120 ton civarında ürün bekliyoruz. Allah nasip ederse 120 ton civarında ürün alacağız. Kalitesinden de umutluyuz' dedi. Üreticiler, uygun hava koşulları ve iyi bakım sayesinde pazar taleplerini karşılamaya çalışıyorlar.

Tarım yetkilileriyle üreticiler arasındaki koordinasyonun sürmesi ve verim artırıcı uygulamaların yaygınlaşması halinde, bölgesel gelir dengesi ve tarımsal üretim çeşitliliğinde olumlu etkilerin kalıcı olacağı vurgulanıyor.

ÇİFTÇİ DOĞAN KAYA