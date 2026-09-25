Aile kavgasında cam kırıkları iki kişiyi yaraladı

Nevşehir'de aynı aile fertleri arasında çıkan tartışma, bir apartmanda kavgaya dönüştü. Olayda camların kırılması sonucu iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan apartmanda müdahalede bulundu. Kavgada, Murat B. ile yeğeni Yağmur D. cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Komşuların bildirmesiyle kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Ambulansa alınırken Murat B. sağlık görevlisine, Abla ben ölüyor muyum, Allah’ını seversen ölüyorsun de şeklinde sözler sarf etti. Her iki yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri, taraflar ve kavgaya yol açan nedenin tespiti için inceleme başlattı. Yetkililer, olayın aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ancak detayların soruşturma sonucu netleşeceğini belirtti.

Olay yerinde toplanan görgü tanıkları ve komşuların ifadeleri, soruşturmanın yönünü belirlemede kullanılacak. Polis ekipleri, olayın kesin seyrini ve olası sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR’DE AİLE İÇERİSİNDE ÇIKAN KAVGADA KIRILAN CAMLAR NEDENİYLE YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, YARALILARDAN MURAT B.’NİN AMBULANSA BİNDİRİLDİĞİ SIRADA SAĞLIK GÖREVLİSİNE, "ABLA BEN ÖLÜYOM MU, ALLAH’INI SEVERSEN ÖLÜYON DE" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ.