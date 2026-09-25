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Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki Tuncer Herekeli, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu; polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Hayrabolu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi'nde, yaklaşık 20 gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu. Olayın merkezindeki ismin 54 yaşındaki Tuncer Herekeli olduğu belirtildi.

ihbar ve müdahale süreci:

Yakınlarının uzun süredir kendisinden haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Herekeli'yi hareketsiz halde buldu ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yetkililer, Herekeli'nin kesin ölüm nedeninin adli ve tıbbi işlemlerin ardından belirleneceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların teyidi için gerekli işlemler sürüyor.

Mahalle sakinleri ve yakınlarının ihbarı sonucu olayın gün yüzüne çıktığı, yaşamını yalnız sürdürdüğü belirtilen Herekeli ile ilgili detaylı tespitlerin adli mercilerce yapılacağı kaydedildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 54 YAŞINDAKİ TUNCER HEREKELİ BİR SÜREDİR...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 54 YAŞINDAKİ TUNCER HEREKELİ BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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