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Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Emet'te dağlık alanda orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sarp ve ulaşımı güç olan dağlık bir alanda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Olay yerine Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2 arazöz sevk edildi. Orman İşletme ekipleri ise söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile katıldı. Ayrıca, haberin ulaştığı bilgide 2 itfaiye aracı ve 2 arazözün yanı sıra şirketlere ait su tankerleri ve ekiplerin de destek verdiği belirtildi.

Söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yangının çevreye yayılmasını engellemek için öncelikli hatlar oluşturdu ve su ikmaliyle söndürme çalışmalarını sürdürdü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışması yapıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Yerel yetkililer, müdahalenin azami koordinasyonla gerçekleştirildiğini bildirdi.

EMET’TE DAĞLIK ALANDA ORMAN YANGINI

EMET’TE DAĞLIK ALANDA ORMAN YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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