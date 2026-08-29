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Ailelerin bekleyişi Adli Tıp Kurumu önünde sürüyor: Bakırköy kazasında cenazeler teslim için hazırlanıyor

Bakırköy'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybeden Göksel Aksoy ve Solmaz Karadoğan'ın yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ailelerin bekleyişi Adli Tıp Kurumu önünde sürüyor: Bakırköy kazasında cenazeler teslim için hazırlanıyor

Ailelerin bekleyişi Adli Tıp Kurumu önünde sürüyor: Bakırköy kazasında cenazeler teslim için hazırlanıyor

Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, cenazelerin teslimi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Sağlık ve adli işlemler:

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Göksel Aksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi, otopsi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Solmaz Karadoğan için ise otopsi işlemleri devam ediyor. Karadoğan'ın teşhisinin yapılamaması nedeniyle DNA testi yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

Ailelerin bekleyişi ve teslim süreci:

Her iki cenazenin de Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edileceği belirtildi. Aksoy ve Karadoğan'ın yakınları, işlemlerin tamamlanmasını beklemek üzere kurum önünde bulunuyor.

Bakırköy’deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde...

Bakırköy’deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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