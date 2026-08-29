Çorlu'da yaya geçidinde adama çarpan motosikletlinin sözleri tartışma yarattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen yaşlı bir adama motosiklet çarptı. Olayda başından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale:

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde seyreden sürücü E.Ş.'nin kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçen E.D. adlı yaşlı adama yaya geçidinde çarptı. Kazada E.D. başından yaralandı; bölgeye intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası gözyaşları içinde konuşan sürücü E.Ş., "Bir tur atmaya çıkayım dedim. Bir insan yaya geçidinden geçerken sağına soluna bakar, öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara? Yaya geçidi için de ders versinler" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve verilen cezalar:

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan tespitlerde sürücü E.Ş.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Trafik polisleri, sürücüye 45 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uyguladı; toplam ceza tutarı 85 bin lira oldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. Olay, yaya geçitleri, sürücü eğitimi ve ehliyetsiz araç kullanımına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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