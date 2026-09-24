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Alaçam'da ahilik geleneği şed kuşanma ve pilavla yaşatıldı

Alaçam Kaymakamlığı, belediye, okul ve esnaf odasının ortak etkinliğinde ahilik yemini, şed kuşanma töreni ve 40 yıllık esnafa plaket sunuldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alaçam'da ahilik geleneği şed kuşanma ve pilavla yaşatıldı

Alaçam'da ahilik geleneği şed kuşanma ve pilavla yaşatıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası, Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi, Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Alaçam Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Program, Alaçam Sanayi Sitesi’nde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı ve ilçede oluşturulan konvoy ile Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaşıldı.

Törenin akışı:

Okulun konferans salonunda devam eden program, önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Ermiş, Ahilik teşkilatının tarihî ve toplumsal önemine değinerek gençlerin meslek ahlakını ve dayanışma kültürünü benimsemelerinin önemini vurguladı. Programda ayrıca Alaçam Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Topçu, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı konuşma yaptı.

Geleneksel uygulamalar ve ödüller:

Etkinlik kapsamında Ahilik yemini gerçekleştirildi ve tören geleneği olarak şed kuşanma canlandırıldı. Mesleklerini 40 yıldır sürdüren esnaflara plaket ve hediyeler takdim edilirken, programa katkı sağlayan öğretmenlere de teşekkür plaketi verildi. Katılımcılara ve öğrencilere geleneksel Ahilik pilavı ikram edilerek program sonlandırıldı.

Yerel kurumların iş birliğiyle yapılan etkinlik, ahilik kültürünün temel unsurlarına—dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve meslek ahlakı—dikkat çekerek kutlamanın hem gençlere hem de esnafa ulaştığını gösterdi.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI, DAVUL VE ZURNA EŞLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE...

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI, DAVUL VE ZURNA EŞLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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