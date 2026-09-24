Kapsamlı temaslarda Kayseri vurgusu: Büyükkılıç Faruk Acar'ı ağırladı

Karşılama ve ziyaret:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bir araya geldi. Ziyaret, başkanlık girişinde karşılamayla başladı; Büyükkılıç Acar'ı çiçeklerle selamladı ve beraberindeki heyetle belediye bahçesine geçildi.

Bahçede hatıra fotoğrafı çekiminin ardından taraflar makam odasında görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu ve kısa sürede karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmede öne çıkan ifadeler:

Karşılama sırasında konuşan Büyükkılıç, Acar ve beraberindekilerini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi; "Değerli başkanım hoş geldiniz. Kayseri’de sizleri, kıymetli ekibinizi, değerli milletvekillerimizi ağırlamaktan, şehrimizle ilgili gerek merkezde gerekse ilçelerimizde yapacakları çalışmaların bize ışık tutacağı anlayışı içerisinde burada bulunmanızdan memnuniyetimizi paylaşıyoruz. Şeref verdiniz" sözleriyle misafirperverliğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Büyükkılıç'ı "ağabey" olarak nitelendirip şunları söyledi: "Memduh ağabeyimizi, büyüğümüzü ziyarete geldik. Biz de şeref duyduk, onur duyduk. Kayseri biz, biz de Kayseri’yiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz". Acar, ziyaret boyunca kayseri halkıyla doğrudan temas kuracaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileteceklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları ve programın öncelikleri:

Acar, programın kapsamını anlatırken "Tüm gün, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlığımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara’dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü" ifadelerini kullandı. Ayrıca saha çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Bütün ekibimizle Kayseri’de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmama üzerine çalışma gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz, insanlarımızı dinleyeceğiz" dedi.

Toplantıda, Acar Kayseri'deki çalışmalar ve Büyükkılıç'ın kentteki hizmetlerine teşekkür etti; "Size de başarılı çalışmalarınızdan dolayı, bizi onurlu bir şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yıllardır hem Melikgazi’de hem daha öncesinde hem bugün Büyükşehir’de ağabeyliğiniz, tecrübeniz, bu şehre verdiğiniz hizmet, bizler adına sokaktaki anlamlı karşılığınızın daim olmasını diliyorum" sözleriyle belediye başkanının tecrübesine vurgu yaptı ve konuşmasını "Rabbim kolaylaştırsın. Nezaketiniz ve misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve parti teşkilatı mensupları Acar'a eşlik etti. Görüşmede, kentin merkez ve ilçelerine yönelik yapılabilecek katkılar ile saha çalışmaları üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, il ve merkezi düzeyde koordinasyon ve devam eden projelere ilişkin bilgi alışverişi ile sona erdi; taraflar program kapsamında gün boyu sürecek temasların şehirle bütünleşme hedefi taşıdığını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KENTE GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TANITIM VE MEDYA BAŞKANI FARUK ACAR’I MAKAMINDA AĞIRLADI.