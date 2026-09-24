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Çocuklara bilimi sevdiren şenlik Esenler'de ikinci kez kapılarını açtı

Esenler Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 2. Bilim İnovasyon ve Teknoloji Şenliği, 26 atölye ve etkinlikle 26 Eylül'e kadar devam edecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çocuklara bilimi sevdiren şenlik Esenler'de ikinci kez kapılarını açtı

Esenler Bilim İnovasyon ve Teknoloji Şenliği başladı

Esenler Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Esenler Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Şenliği, Esenler Bilim Bahçesi'nde saatler boyunca çocukları ağırladı. Etkinlik, öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen atölye ve gösterilerle dikkat çekti.

Atölyeler ve etkinlik çeşitliliği:

Etkinlik alanında toplam 26 atölye kurulurken, bilim şovları, yarışmalar, afet farkındalığını artırmaya yönelik aktiviteler, oyunlar ve söyleşiler programı zenginleştirdi. Katılımcılara küçük ikramlar ve hatıra hediyeler verildi; alan genelinde uygulamalı deneyimler ön plandaydı.

Belediyenin ve TÜBİTAK'ın hedefleri:

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, etkinlikte çocuklarla sohbet ederek çalışmaları takip etti. Göksu, yakında açılacak Türkiye'nin en büyük bilim merkezi projesine değinerek, bu tür platformların çocuklarda bilimin farkındalığını oluşturma ve geleceğin aktif bilim insanlarını yetiştirme amacı taşıdığını vurguladı.

Başkan Göksu, belediye olarak TÜBİTAK iş birliğiyle çocukların elinden tutmaya çalıştıklarını, bu tür şenliklerle üretimlerini ve farkındalıklarını ortaya koymalarına destek verdiklerini belirtti.

Öğretmen ve öğrencilerden gözlemler:

Etkinliğe katılan öğretmen Sema İbrahimoğlu, öğrencilerin uygulamalar sayesinde görüntü işleme, programlama ve "sıfır-bir" mantığını kavradıklarını söyledi. İbrahimoğlu, Hama boncuklarıyla yapılan piksel art çalışmasının problem çözme odaklı olduğunu ve sayısal derslere katkı sağlayabileceğini aktardı.

Etkinlikte yer alan öğrenci Akın Çoban ise etkinliklerin çok eğlenceli olduğunu, tüm yaş gruplarından çocukların katılımının gözlemlendiğini ve Esenler Belediyesi'ne teşekkür ettiğini belirtti.

Şenliğin 26 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi; organizatörler, benzer etkinliklerle bilim bilincinin yaygınlaştırılmasını ve gençlerin uygulamalı deneyimlerle desteklenmesini amaçladıklarını açıkladı.

Esenler Bilim İnovasyon ve Teknoloji Şenliği&#039;nin 2&#039;ncisi başladı

Esenler Bilim İnovasyon ve Teknoloji Şenliği'nin 2'ncisi başladı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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