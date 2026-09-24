dicle'nin turizm potansiyeli için paydaş odaklı tanıtım toplantısı

toplantının organizasyonu ve amacı:

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı (TKDK / IPARD / LEADER) ile yürütülen çalışma kapsamında Dicle Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ilçenin turistik potansiyelinin görünür kılınması amaçlandı. Toplantı, yerel paydaşların görüşlerini almak ve tanıtım-strateji çalışmaları için ortak adımlar belirlemek üzere gerçekleştirildi.

katılımcılar ve temsilcilerin rolleri:

Toplantıya Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Milli Emlak Şefi İlayda Culfa, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı. Katılımcılar, ilçenin sahip olduğu tarihi mekanlar, doğa alanları ve mevcut tanıtım uygulamalarının değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdi.

dicle'nin öncelikli turizm unsurları:

Kaymakam Mustafa Atış, ilçenin üç tarafı baraj sularıyla çevrili yarım ada konumunda olmasının sağladığı doğal avantajlara dikkat çekti. Atış, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile yeşil-mavi doğasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı ve bu değerlerin dijital mecralarda daha fazla görünürlük kazanmasının hedeflendiğini belirtti.

tartışılan uygulama ve hedefler:

Toplantıda, yerel rehber eğitimi, işaretleme ve altyapı ihtiyaçları, sosyal medya ve diğer dijital tanıtım kanallarının etkin kullanımı, sezon dışı turizm olanaklarının değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar; tarihî mekanların korunması, ziyaretçi yönlendirmesi ve konaklama alternatiflerinin çeşitlendirilmesi konularında iş birliğinin önemine işaret etti.

Kaymakam Atış, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasının öncelikli hedeflerden olduğunu belirterek, paydaş kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantı, katılımcıların önerilerinin alınmasının ardından birlikte yürütülecek yol haritası önerileriyle sonlandırıldı.

Sonuç olarak, Dicle'de turizmin geliştirilmesine yönelik adımların planlandığı toplantı, hem tanıtım stratejilerinin belirlenmesi hem de yerel aktörlerin sürece dahil edilmesi açısından önemli bir platform sağladı. Düzenleyen ve katılan herkese teşekkür edildi.

DİCLE’DE İLÇENİN TURİSTİK ALANLARININ GÖSTERİMİ TOPLANTISI YAPILDI.