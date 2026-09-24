Alanya'da dikişsiz kornea naklinde yeni dönem: DMEK ilk kez uygulandı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DMEK cerrahisi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde ileri düzey kornea nakli tekniklerinden biri olan DMEK (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti) Alanya'da ilk kez başarıyla uygulandı. Operasyonu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Yavrum gerçekleştirdi. Cerrahi şu ana kadar 6 hastaya yapıldı ve elde edilen sonuçlar olumlu olarak bildirildi.

DMEK yöntemi nedir:

Doç. Dr. Yavrum, DMEK'in korneanın tamamı yerine yalnızca hastalıklı en iç tabakasının değiştirildiği ileri bir teknik olduğunu açıkladı. Yöntemde, korneanın en içteki yaklaşık 20 mikron kalınlığındaki tabaka hedefleniyor; bu kalınlık, saç telinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor. Klasik tam kat kornea naklinden farklı olarak sadece etkilenen doku çıkarıldığı için işlem genellikle lokal anestezi ile yapılabiliyor ve hastalarda görsel iyileşme daha hızlı oluyor.

Ameliyatın sonuçları ve erişimin artması:

Yöntemin daha düşük reddetme oranı ve hızlı iyileşme sağlaması, DMEK'i birçok hasta için cazip kılıyor. Doç. Dr. Yavrum, bu cerrahinin Alanya'da uygulanmasının hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmayacağı anlamına geldiğini vurguladı ve hastane yönetimi ile ameliyat ekibine teşekkür etti. Hastanenin ileri düzey cerrahi uygulamalarına bir yenisini daha eklemesi, bölge halkının kornea tedavilerine erişimini artırmayı hedefliyor.

Alanya'da gerçekleştirilen bu ilk uygulama, benzer vakaların yerel merkezlerde takip edilmesi ve tedavi edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekip, önümüzdeki dönemde DMEK uygulamalarının sayısını artırmayı planlıyor ve elde edilen sonuçlar yakından izlenecek.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. FUAT YAVRUM AÇIKLAMA YAPTI