Mağara göçüğü ve trafik kazası senaryolarıyla 11. Bölge UMKE tatbikatı kayseri'de yapıldı

11. Bölge UMKE tatbikatı Kayseri İncesu'da gerçekçiliğiyle yürütüldü
Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinin katılımıyla düzenlenen 11. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, gerçeği aratmayacak senaryolarla 22-24 Eylül tarihleri arasında İncesu'da gerçekleştirildi. Tatbikata Niğde'den 27, Nevşehir'den 21 ve Kayseri'den 45 UMKE gönüllüsü olmak üzere toplam 93 personel katıldı.
Tatbikatın işleyişi ve sahne senaryoları:
Senaryo kapsamında ilk ihbar bir mağarada define ararken iki kişinin göçük altında kaldığı yönündeydi. Olay yerine intikal eden ekipler mağara içinde yaralılara ulaştı; müdahale sırasında kolu kopan bir kişi
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