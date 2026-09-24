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Mağara göçüğü ve trafik kazası senaryolarıyla 11. Bölge UMKE tatbikatı kayseri'de yapıldı

22-24 Eylül'de Kayseri İncesu'da yapılan 11. Bölge UMKE tatbikatında 93 gönüllü mağara göçüğü, toplu trafik kazası ve boğulma senaryolarını uyguladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mağara göçüğü ve trafik kazası senaryolarıyla 11. Bölge UMKE tatbikatı kayseri'de yapıldı

11. Bölge UMKE tatbikatı Kayseri İncesu'da gerçekçiliğiyle yürütüldü

Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinin katılımıyla düzenlenen 11. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, gerçeği aratmayacak senaryolarla 22-24 Eylül tarihleri arasında İncesu'da gerçekleştirildi. Tatbikata Niğde'den 27, Nevşehir'den 21 ve Kayseri'den 45 UMKE gönüllüsü olmak üzere toplam 93 personel katıldı.

Tatbikatın işleyişi ve sahne senaryoları:

Senaryo kapsamında ilk ihbar bir mağarada define ararken iki kişinin göçük altında kaldığı yönündeydi. Olay yerine intikal eden ekipler mağara içinde yaralılara ulaştı; müdahale sırasında kolu kopan bir kişi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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