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ALKÜ Zeronetech'in Kılıç Arslan'ı TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 finalinde

ALKÜ Zeronetech Takımı, geliştirdiği otonom insansız deniz aracı Kılıç Arslan ile 20-23 Ağustos 2026'da Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan finalinde yarışacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:17

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EDİTÖR: İrem Özkan

ALKÜ Zeronetech'in Kılıç Arslan'ı TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 finalinde

TEKNOFEST'e ALKÜ damgası:

Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'da, ALKÜ Zeronetech Takımı kendi geliştirdiği otonom insansız deniz aracı Kılıç Arslan ile finalde yer alacak. Etkinlik, 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

takım kadrosu ve disiplinler arası iş birliği:

Zeronetech, ALKÜ çatısı altında farklı mühendislik disiplinlerinden ve başka üniversitelerden gelen öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Kadroda ALKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Mustafa Görgülü, Buse Demirci ve İlayda Aydın; ALKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Ali İhsan Kerem Kahya, Fatma Sıla Kaplan, Kaya Furkan İpekçi ve Sude Perçin; ALKÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden Murat Uysal, Enes Kayhan ve Bengisu Uysal; ayrıca Akdeniz Üniversitesi'nden Ozan Eğe, Alanya Üniversitesi'nden Hasan Demirci ve Samsun Üniversitesi'nden Seher Emir yer alıyor. Takımın bu geniş kadrosu, proje geliştirme sürecinde disiplinler arası ve kurumlar arası bir iş birliği örneği sergiliyor.

Takımın geliştirdiği Kılıç Arslan, otonom görevler yürütebilen bir insansız deniz aracı olarak tanımlanıyor ve ALKÜ'yü TEKNOFEST Mavi Vatan sahnesinde temsil edecek güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

geçmiş başarılar ve rektörün değerlendirmesi:

Zeronetech, önceki yarışmalardaki dereceleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST 2025'te En İyi Tasarım Ödülü ve Türkiye 4'üncülüğü elde eden takım, ABD'de düzenlenen RoboBoat 2026 Yarışması'nda çeyrek finale yükselmiş ve uluslararası arenada başarısını pekiştirmişti. Ardından Norveç'te düzenlenen "Njord - The Autonomous Ship Challenge 2026" yarışmasına katılım hakkı kazanarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, takımın başarısını şu sözlerle değerlendirdi: "Gençlerimizin hayallerine inandığımız, onları bilgi, bilim ve teknolojiyle buluşturduğumuz sürece Türkiye’nin geleceğine daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum." Rektör Türkdoğan, takımın kendi imkânları ve yoğun emeğiyle geliştirdiği Kılıç Arslan'ın TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'da finalde yarışmasının üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Rektör ayrıca, TEKNOFEST 2025'teki ödül, RoboBoat 2026'daki çeyrek final başarısı ve uluslararası yarışmalara katılımın, Zeronetech'in sadece bir yarışma takımı olmanın ötesinde güçlü bir teknoloji ekibine dönüştüğünü gösterdiğini belirterek ekibi, akademik danışmanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'da Zeronetech'in finaldeki performansı, hem ALKÜ hem de Türkiye'nin deniz teknolojilerinde genç mühendislerin rolünü ve Millî Teknoloji Hamlesi kapsamındaki somut katkılarını gözler önüne serecek.

ALKÜ ÇATISI ALTINDA FARKLI DİSİPLİNLERDEN ÖĞRENCİLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞTURULAN ZERONETECH...

ALKÜ ÇATISI ALTINDA FARKLI DİSİPLİNLERDEN ÖĞRENCİLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞTURULAN ZERONETECH TAKIMI, KENDİ TASARLAYIP GELİŞTİRDİĞİ OTONOM İNSANSIZ DENİZ ARACI "KILIÇ ARSLAN" İLE TEKNOFEST MAVİ VATAN 2026 İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI'NIN FİNALİNDE MÜCADELE EDECEK.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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