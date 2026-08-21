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Alpay Eroğlu: taraftarla tribünde buluşmayı her zamankinden çok özledik

Karşıyaka kaptanı Alpay Eroğlu, Düzce kampındaki hazırlıkları, takım uyumunu ve maç sonrası taraftarla buluşup galibiyeti kutlama özlemini anlattı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alpay Eroğlu: taraftarla tribünde buluşmayı her zamankinden çok özledik

Alpay Eroğlu takım ruhu ve taraftar hasretini dile getirdi

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, kulübün sosyal medya hesabında takımın son durumu ve hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce'de, Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde süren kampın oyuncular üzerinde olumlu etkiler bıraktığını söyleyen Eroğlu, camiadaki birlikteliğin sezon öncesi morali yükselttiğini belirtti.

Kampın atmosferi ve takım içi uyum:

Eroğlu, geçen sezon kurulan iletişimin bu yıl daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Geçen seneden çok iyi iletişimimiz ve birlikteliğimiz vardı buna istinaden geçmiş dönemlerde birlikte oynadığımız takım arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Bu yüzden uyumumuz ve aidiyetimiz çok yüksek" dedi. Kamp ortamını şahsen çok etkileyici bulduğunu ifade eden oyuncu, "Bence her futbolcunun burayı tatması gerek burada insanın içi gerçekten huzur doluyor ve futbol dışında başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz sadece sahaya odaklanıyorsunuz" sözleriyle kampın saha odaklı çalışma imkânı sunduğunu anlattı.

Kaptanlık sorumluluğu ve taraftara mesaj:

Eroğlu, kaptanlık görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi: "Böylesine büyük bir camiada kaptan olmak büyük bir onur ve gurur verici. Bu görevi bana veren hocama ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın". Ayrıca yeşil-kırmızılı taraftarlarla yeniden omuz omuza olma isteğini öne çıkararak, "Taraftarın karşısına çıkmayı takım olarak iple çekiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da anlattık. Hemen sezonun başlaması ve maçlardan sonra taraftarımızla buluşup galibiyeti kutlamayı çok özledik" dedi.

Konuşmasını kulübün bestesiyle bitiren Eroğlu, "Bu sene son olacak, meşaleler yanacak. Şampiyonluk kupası Kaf-Kaf’ın olacak" sözleriyle hedefleri ve taraftara olan inancını dile getirdi. Eroğlu'nun açıklamaları, Karşıyaka'nın saha içi hazırlıklarını ve takım içindeki aidiyet duygusunu öne çıkarırken, taraftarla kurulacak güçlü bağın sezon boyunca motive edici bir unsur olacağına işaret ediyor.

ALPAY EROĞLU (ARŞİV)

ALPAY EROĞLU (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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