Anadolu yakası'na yeni soluk: İdapark Yıldız ve İdapark Paşaköy

İdakon Yapı iki yeni projeyi tanıttı

Gayrimenkul sektörü oyuncularından İdakon Yapı, İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata geçireceği iki konut projesi İdapark Yıldız ve İdapark Paşaköyi düzenlenen lansmanla kamuoyuna sundu. Projeler, modern yaşam beklentileri doğrultusunda; fonksiyonel mimari, geniş yeşil alan ve kapsamlı sosyal donatılar dikkate alınarak tasarlandı.

Her iki projenin zemin etütlerinin İstanbul Üniversitesi (İÜ), betonarme statik projelerinin ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kontrolünde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket yetkilileri, projelerin bulundukları lokasyonlara değer katmasının ve bölgenin gelişen altyapısıyla uyumlu olmasının hedeflendiğini belirtti.

Konut tipleri ve sosyal donatılar:

İdapark Yıldız, Sancaktepe'de toplam 134 konut olarak planlanıyor; projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projenin yüzde 75'lik bölümü peyzaj ve açık kullanım alanlarına ayrılarak yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve açık sosyal alanlarla donatılacak.

İdapark Paşaköy ise 50.949 metrekarelik inşaat alanı üzerinde, 6 blok ve 299 konut ile 23 ticari üniteden oluşacak şekilde tasarlandı. Paşaköy'de 2+1'den 5+1'e kadar daire seçenekleri sunuluyor; proje içinde yüzme havuzu, sauna, spa, fitness salonu, basketbol ve diğer spor alanları ile ortak çalışma alanları gibi çok sayıda sosyal donatının yer alması planlanıyor.

Konum, ulaşım ve çevresel avantajlar:

Projeler, Anadolu Yakası'nın gelişen ulaşım ağı ile entegre bir yaşam vaat ediyor. İdapark Yıldız, Üsküdar metro hattı Samandıra durağına yaklaşık 850 metre, TEM Otoyolu'na 1,4 kilometre ve Kuzey Marmara Otoyolu'na 3 kilometre mesafede konumlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na 13 kilometre, Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne 2,5 kilometre, Rings AVM'ye 1,5 kilometre uzaklıktadır.

Paşaköy projesi Kuzey Marmara Otoyolu'na yakınlığıyla öne çıkarken, Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne 5 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 kilometre ve İstanbul Finans Merkezi'ne 16 kilometre mesafede yer alıyor. Proje aynı zamanda Sultan Korusu Mesire Alanı'na 3 kilometre ve Aydos Ormanı Millet Bahçesi'ne 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İdakon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İdris Değer, konut tercihlerinin artık altyapı, yeşil alan ve sosyal imkanlarla bütünleşik değerlendirdiğini vurguladı ve projelerde fonksiyonelliği merkeze aldıklarını ifade etti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Ali Hasan Kılıç ise şirketin bugüne kadar üstlendiği 500 bin metrekareyi aşan tecrübesini bu projelere yansıttıklarını belirtti.

Lansmanla birlikte İdakon Yapı, iki proje kapsamında İstanbul Anadolu Yakası'nda toplam 433 konut ve 23 ticari üniteyi hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Projelerde ulaşılabilirlik, nitelikli mimari, geniş yeşil alan ve kapsamlı sosyal donatılar ön plana çıkarılıyor.

(SOL)ALİ HASAN KILIÇ - İDAKON YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ (SAĞ)DRİS DEĞER - İDAKON YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI, İNŞAAT MÜHENDİSİ