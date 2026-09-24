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Kıranköy'de 28 bin metreküplük göletle tarımsal hayat canlanacak

Manisa Büyükşehir'in Kıranköy'de inşa ettiği 28 bin m³ kapasiteli gölet, sulamayı kolaylaştırıp hayvancılık ve yangınla mücadeleye katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kıranköy'de 28 bin metreküplük göletle tarımsal hayat canlanacak

kıranköy'de gölet inşaatı başladı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçesi Kıranköy Mahallesi'nde yapımına başlanan gölet için ilk kazma vuruldu. Tamamlandığında yaklaşık 28 bin metreküp su depolayacak olan tesisin amacı, bölgedeki tarımsal üretimi desteklemek ve suya erişimi kolaylaştırmaktır.

gövde ve teknik imalatlar:

Göletin gövde uzunluğu 55 metre ve yüksekliği 10 metre olacak. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, "kazı ve hafriyat çalışmalarının ardından grobeton, çelik boru bağlantıları, su alma yapısı, dip savak ve diğer demir imalatlarımızı tamamladık" dedi ve projenin tarımsal sulama açısından önemli bir ihtiyaca katkı sağlayacağını vurguladı.

hedefler ve yerel beklentiler:

Gölette biriktirilecek suyun öncelikli kullanımı tarımsal sulama olacak; ayrıca suyun besi hayvanları ile yaban hayatı için de kullanılması planlanıyor. Gölet aynı zamanda olası orman yangınlarında helikopterlerin su ihtiyacını karşılamada da katkı sağlayacak. Yağmur ve kar sularını depolayarak sulama maliyetlerini düşürmesi ve üreticilerin suya erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin önemine dikkat çekerek, "Çiftçimizin yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Gördes ilçemiz Kıranköy Mahallemizde hem tarımsal sulamaya can verecek hem de yaban hayatına ve olabilecek orman yangınlarına destek sağlayacak yeni göletimizin yapımına başladık. Yaklaşık 28 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak bu yatırımla üreticimizin sulama maliyetini düşürüyor, toprağımızın bereketine bereket katıyoruz. Çiftçimize destek olmak ve suyumuzu korumak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıranköy Mahallesi Muhtarı Zeynel Demir ise projenin mahallede uzun yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu bizim 15 yıldır peşinde koştuğumuz bir projeydi. Mahallemizin geçim kaynağı tarım olduğu için çiftçinin en büyük sıkıntısı suydu. Bu göletin tamamlanmasıyla Kıranköy’e bir nefes, bir can damarı olacağına inanıyorum" diye konuştu ve Başkan Dutlulu ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına mahalle halkı adına teşekkür etti.

İmalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından sulama projesinin hazırlanacağı ve depolanan suyun tarım arazilerinde etkin ve verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI KIRANKÖY MAHALLESİ’NDE YAPIMINA BAŞLANAN GÖLET, YAKLAŞIK 28 BİN...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI KIRANKÖY MAHALLESİ’NDE YAPIMINA BAŞLANAN GÖLET, YAKLAŞIK 28 BİN METREKÜP SU DEPOLAYACAK. TARIMSAL SULAMAYA KATKI SAĞLAYACAK GÖLET, BESİ HAYVANLARI VE YABAN HAYATININ SU İHTİYACININ YANI SIRA OLASI ORMAN YANGINLARINDA DA KULLANILABİLECEK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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