DTO meclisi kapanışında Denizli'nin ekonomi gündemi ve verileri

DTO meclisi dönem sonu toplantısında ekonomi masaya yatırıldı:

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) dönemin son Meclis Toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda DTO’nun çalışmaları, yürütülen projeler ve hem Türkiye hem de Denizli ekonomisindeki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan meclis üyelerine odanın faaliyetleri, devam eden projeler ve iş dünyasını yakından ilgilendiren ekonomik başlıklara ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yaptı.

Erdoğan, ulusal ve uluslararası göstergeler üzerinden değerlendirmeler yaparken üyeleri yakından ilgilendiren destek ve imkânlara da dikkat çekti. Bu çerçevede KOSGEB’in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında 75 milyon liraya kadar kredi imkânı sunduğu ve şartları taşıyan işletmelerin başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapmaları gerektiği vurgulandı.

Denizli'nin ihracat performansı ve e-ihracat gelişmeleri:

Toplantıda Denizli’nin ihracat performansına dair güncel veriler paylaşıldı. Erdoğan, şehrin yılın ilk 8 ayında ihracatçı iller arasında 8’inci sırada yer aldığını belirtti. Ağustos ayında Denizli’den gerçekleşen ihracatın yaklaşık 448 milyon 346 bin dolarlık seviyede olduğunu, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında arttığını ifade etti. Yılın ilk 8 ayındaki ihracat artışı ise yüzde 9 seviyesinde kaldı. Ayrıca şehrin son 12 aylık ihracatının 4 milyar 955 milyon 461 bin dolar olduğuna dikkat çekildi.

Denizli’den en çok ihracat yapılan ilk beş ülke sıralaması İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Fransa olarak bildirildi. Bunun yanında elektronik ticaret üzerinden yapılan dışsatımda da önemli ilerleme kaydedildiği; Denizli’nin e-ihracatta Türkiye genelinde 5’inci sırada olduğu, 2 bin 203 Denizlili firmanın e-ihracat yoluyla global pazarlara açıldığı ve aylık 1 milyondan fazla ürünün yurt dışına gönderildiği aktarıldı.

Üyelik yapısı, yabancı sermaye ve sektör dağılımı:

Erdoğan, DTO’nun üye verilerini paylaşırken ağustos ayı sonu itibarıyla odanın üye sayısının 24 bin 51 olduğunu, son bir yılda yaklaşık 948 yeni üye kazanıldığını belirtti. Ağustos ayında DTO’ya 145 yeni üye kaydedildiği, 48 firmanın kaydını sildirdiği ve 15 firmanın tasfiye sürecine girdiği bilgisi verildi.

Yabancı ortaklı firma sayısının da dikkat çekici bir artış gösterdiği, ildeki yabancı sermayeli firma sayısının 441 seviyesine ulaştığı ve son 8 yılda yaklaşık 3,5 kat arttığı ifade edildi. Bu şirketler arasında 90 şirketle Almanya ilk sırada yer alıyor. Yabancı sermayeli şirketlerin faaliyet alanları olarak toptan ticaret, ev tekstili, e-ticaret, doğal taş ve mermer ticareti ile ahşap hariç ikamet amaçlı binaların inşaatı öne çıkıyor; sermaye büyüklüğüne göre ise ambalaj imalatı, tarım ve hayvancılık makineleri toptancılığı ile otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti ön plana çıkıyor.

Değerlendirme ve kapanış:

Toplantının dönem sonu olması nedeniyle Erdoğan, meclis üyelerine ve sektör temsilcilerine destekleri için teşekkür etti; iş dünyasının ve meclis üyelerinin şehrin kalkınmasındaki katkısının altını çizdi. Erdoğan, görev süresi boyunca emek verenlere teşekkür ederek bundan sonraki süreçte başarı diledi ve "Odamızın ve şehrimizin hadimiyiz" sözleriyle oda olarak hizmet odaklı çalışmanın sürdürüleceğini vurguladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve dönem değerlendirmelerinin ardından toplantı, verilen teşekkür plaketi töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN (DTO) DÖNEMİN SON MECLİS TOPLANTISI, DTO MECLİS BAŞKANI SALİH SARIKAYA’NIN YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, ODANIN ÇALIŞMALARI VE PROJELERİ İLE TÜRKİYE VE DENİZLİ EKONOMİSİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINIRKEN, DÖNEM İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER DE DEĞERLENDİRİLDİ.