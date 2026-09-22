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Ankara Yenimahalle'de üç kişiyi öldürüp intihar eden zanlının komşuları yaşadıklarını anlattı

Ankara Yenimahalle'de bir tartışma sonrası üç kişiyi öldürdüğü belirtilen zanlı kaçtı, polise yakalanınca intihar etti; komşular olay anlarını anlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara Yenimahalle'de üç kişiyi öldürüp intihar eden zanlının komşuları yaşadıklarını anlattı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddialara göre birlikte uyuşturucu madde kullanan Mehmet Emre Çalı (28), ağabeyi Enes Çalı (29), Mehmet Büyükırmak (35) ve Kadir Çiçek (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Çiçek'in bıçak ve tabancayla üç arkadaşına saldırdığı, saldırı sonrası olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Açık bırakılan kapıdan eve giren diğer arkadaşlar cesetlerle karşılaştı ve ihbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından üç kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra mahallede fark edilen Çiçek, kovalamaca sonucu saklandığı bir apartmanda teslim ol çağrısına uymayarak tabancayla başına ateş etti; zanlının cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Komşuların anlattıkları:

Olayı anlatan komşular, yaşananların şoku ve korkusunu dile getirdi. Komşulardan Yaşar Yazar olayı şöyle aktardı: "Şüpheli şahıs kapımıza geldi. Çakmak istedi. O arada binadan içeriye gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Üç kişiyi katletmiş sonra da kendini öldürmüş." Yazar, silah sesleri duyduklarını ve evde çocukları olduğu için büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Bir diğer komşu Aynur Yılmaz ise, "İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olduğu, kavga ettikleri ve birbirlerine silah doğrulttukları söylendi. Bir kişi üç arkadaşını öldürmüş, ardından kaçmış ve sonra intihar etmiş" ifadelerini kullandı. Yılmaz, mahallede daha önce böyle bir olayla karşılaşılmadığını belirtti.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, ölen Çalı kardeşlerin cenazelerinin Akyurt'un Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. Vefat eden diğer kişinin hangi yerde defnedileceği ise henüz netleşmedi.

Emniyet birimleri olayla ilgili incelemelerini ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili yetkililerce bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

ZANLI KADİR ÇİÇEK&#039;İN KAÇTIĞI BİNA

ZANLI KADİR ÇİÇEK'İN KAÇTIĞI BİNA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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