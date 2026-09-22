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Sapanca'da aile içi tartışma silahla bitti: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 20 Eylül'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki B.İ., annesi 34 yaşındaki İpek İpek'i öldürdü; H.T.'nin tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:17

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sapanca'da aile içi tartışma silahla bitti: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sapanca'da silahlı kavga: anne yaşamını yitirdi

Olay, 20 Eylül Pazar gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan B.İ. (16), yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden iki kişi ağır yaralandı.

ilk müdahale ve hastanedeki durum:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İpek İpek (34), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T. (24) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

soruşturma ve adli işlem:

Polis ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada, saldırganın hayatını kaybedenle kan bağı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer adli sürecin ilerleyişi ve olayın tüm ayrıntılarını açıklamaya devam edecek.

SAPANCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ, ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK...

SAPANCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ, ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ. 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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