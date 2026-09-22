Sapanca'da aile içi tartışma silahla bitti: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sapanca'da silahlı kavga: anne yaşamını yitirdi

Olay, 20 Eylül Pazar gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan B.İ. (16), yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden iki kişi ağır yaralandı.

ilk müdahale ve hastanedeki durum:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İpek İpek (34), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T. (24) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

soruşturma ve adli işlem:

Polis ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada, saldırganın hayatını kaybedenle kan bağı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer adli sürecin ilerleyişi ve olayın tüm ayrıntılarını açıklamaya devam edecek.

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