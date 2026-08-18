Ankara'dan dünyaya: e-ihracatta Doğu Avrupa ve Körfez odaklı atılım

Ankara'nın e-ihracat performansı:

Trendyol verileri, başkentten yapılan e-ihracatın coğrafi çeşitlilik ve hacim açısından hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Platformdaki Ankaralı satıcıların yüzde 67'si aktif olarak yurt dışına ürün gönderiyor; son bir yılda ise 1,3 milyonu aşkın yurt dışı siparişini karşıladılar. Bu hareketlilik, Ankara'nın dijital kanallarla üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma kapasitesini gösteriyor.

hedef pazarlar ve öne çıkan kategoriler:

Ankaralı satıcıların e-ihracatta en çok satış yaptığı ülkeler sırasıyla Romanya, Suudi Arabistan ve Yunanistan olurken, ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan geliyor. Yurtdışına en çok gönderilen ürün grupları tekstil, hazır giyim ve ayakkabı olarak öne çıkıyor. E-ihracatta talep gören başlıca ürünler arasında spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve t-shirt yer alıyor.

Bu veriler, Ankara üreticilerinin hem hacim hem de kategori çeşitliliğiyle farklı coğrafyalarda alıcı bulduğunu; Doğu Avrupa ve Körfez pazarlarının başkent satıcıları için kritik önem taşıdığını gösteriyor.

kamusal değerlendirmeler ve stratejik hedefler:

Gürsel Baran (Ankara Ticaret Odası): Ankara’nın üretim gücü sadece organize sanayi bölgelerinde ya da fabrikalarda değil, dijital pazarlarda da karşılığını buluyor. E-ihracat sayesinde Ankaralı firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. E-ihracat çok daha düşük maliyetlerle yerli üreticilerimiz ve KOBİ’lerimizin küresel pazarlara açılmalarını mümkün hale getirdi. Doğru ürün, güçlü marka ve dijital altyapıyla dünyanın her ülkesine satış yapmak mümkün. E-ticaret ve e-ihracat, sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı. E-ihracat, özellikle KOBİ’lerimizin küresel rekabete katılmasını kolaylaştırıyor. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini görüyoruz, firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması tercihten öteye geçerek zorunluluğa dönüştü. Eskiden rekabet daha çok üretim kapasitesiyle ölçülüyordu. Bugün ise üretimin yanında dijital görünürlük, marka değeri, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. İşletmelerimizi dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturduğumuz ölçüde ihracatımız ve katma değerimiz artacaktır. Ankara’nın üretim potansiyelinin dijital ticaretle daha da büyütmek istiyoruz ve üyelerimize verdiğimiz eğitimleri artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla işletmemizin küresel pazarlarda kendi markasıyla yer alması, daha fazla katma değer üretmesi ve ülkemizin ihracatına daha güçlü katkı sunmasıdır.

Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası): Ankara’nın güçlü sanayi altyapısının, yüksek teknoloji üretim kapasitesinin, nitelikli insan kaynağının ve gelişmiş girişimcilik ekosisteminin e-ihracata da giderek daha güçlü biçimde yansımasını son derece kıymetli buluyoruz. Başkentimiz bugün savunma sanayiinden makineye, medikalden elektroniğe uzanan geniş üretim kabiliyetiyle ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri konumundadır. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiği bir dönemde e-ihracat, firmalarımızın coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara ve milyonlarca tüketiciye ulaşmasının en etkili yollarından biri haline geldi. Bu dönüşümü aynı zamanda Ankara’nın nitelikli üretimini daha yüksek katma değere dönüştürmek ve güçlü markalarımızın sayısını artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlerimizi kendi markalarımızla dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktır. Ankara Sanayi Odası olarak düzenlediğimiz bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle firmalarımızın e-ihracat süreçleri, dijital pazarlara erişim ve bu alandaki fırsatlar konusunda bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla sanayicimizin dijital kanalları etkin biçimde kullanarak uluslararası pazarlara açılmasını, ihracatını çeşitlendirmesini ve küresel ölçekte rekabet eden markalar oluşturmasını hedefliyoruz.