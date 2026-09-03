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Antakya'da uzun süredir aranan kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan O.Y.'yi Antakya'da yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da uzun süredir aranan kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

operasyon ve yakalama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Antakya'da aranan bir kişiyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan kişinin, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheli, kimlik bilgileri kayıtlarda O.Y. olarak geçen kişi oldu. Emniyet birimleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik istihbari ve saha çalışmalarını koordineli şekilde yürüttü.

adli işlemler ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Y., hakkında verilen 32 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Mahkeme kararı sonrası şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına dönük çalışmalarının devam ettiğini ve benzer vakalarda koordineli müdahalelerin süreceğini bildirdi.

YAKALANAN ŞAHIS

YAKALANAN ŞAHIS

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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