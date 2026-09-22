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Toytepe'de tır devrildi, TPAO jeneratörü alev aldı

Toytepe köyünde yeni tamamlanan yolda TPAO'ya ait jeneratörü taşıyan tır kontrolden çıkarak yan yattı; düşen jeneratör vinçle düzeltilirken alev aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 20:45

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Toytepe'de tır devrildi, TPAO jeneratörü alev aldı

Toytepe'de tır devrildi, TPAO jeneratörü alev aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde yapımı yeni tamamlanan yol üzerinde, TPAO'ya ait büyük bir jeneratörü taşıyan tır kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucunda araçtan düşen jeneratör yola savruldu.

kaza ve yangın anı:

Olay yerinde kalan jeneratör, olaydan saatler sonra vinç yardımıyla kaldırılarak düzeltildiği sırada alev aldı. Yangının vinçle müdahale esnasında çıktığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek jeneratörde çıkan alevleri söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KURTALAN’DA JENERATÖR TAŞIYAN TIR YAN YATTI, JENERATÖR ALEV ALDI

KURTALAN’DA JENERATÖR TAŞIYAN TIR YAN YATTI, JENERATÖR ALEV ALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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