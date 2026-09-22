Toytepe'de tır devrildi, TPAO jeneratörü alev aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde yapımı yeni tamamlanan yol üzerinde, TPAO'ya ait büyük bir jeneratörü taşıyan tır kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucunda araçtan düşen jeneratör yola savruldu.

kaza ve yangın anı:

Olay yerinde kalan jeneratör, olaydan saatler sonra vinç yardımıyla kaldırılarak düzeltildiği sırada alev aldı. Yangının vinçle müdahale esnasında çıktığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek jeneratörde çıkan alevleri söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KURTALAN’DA JENERATÖR TAŞIYAN TIR YAN YATTI, JENERATÖR ALEV ALDI