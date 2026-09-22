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Tasarruf iddiası: İmamoğlu makam aracı tercihinin gerekçesini açıkladı

Beylikdüzü davasında Ekrem İmamoğlu, makam aracı tercihini tasarruf amaçlı savundu; belediyeden yanlışlıkla alınan benzin bedeli geri yatırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tasarruf iddiası: İmamoğlu makam aracı tercihinin gerekçesini açıkladı

Duruşmada savunma:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Beylikdüzü dönemine ilişkin dava kapsamında tutuklu sanık olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, duruşmada savunma yaptı. İmamoğlu, makam aracı tercihinin kişisel tasarruf anlayışından kaynaklandığını belirterek, kiralama maliyetinin yüksek bulunduğunu ve kendi aracını kullanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Duruşmada İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "O dönem 3 bin dolara tekabül eden bir aracın kiralanması yerine, ‘bu arabadan bende de var ben bunu kullanmaya devam edeyim’ dedim. Benim aracım varsa milletin parasını neden makama hizmet aracına harcayayım diyerek bir işlem yürütüldü."

İmamoğlu, belediyenin sisteminden yanlışlıkla benzin alındığını, bu paranın geri yatırıldığını ve belgelerin mahkemeye sunulacağını söyledi: "Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız, o para geri yatırıldı. Belgesi size mutlaka ulaşacaktır."

Makuliyet ve hesap verme vurgusu:

Savunmasında makam araçlarının kullanımına dair genel bir ilke üzerinde duran İmamoğlu, "Otomobili değil zihniyeti tartışalım" diyerek kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımını savundu. Ayrıca, görev süresince makam odası veya kişisel zevk alanları üretmediğini, aşırılıkları azalttığını ifade etti.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde de kendi aracını kullandığını, yakıt ve bakım giderlerini kendisinin ödediğini belirtti ve "Bir litre benzinin hesabını da veririm, bir lastiğin hesabını da veririm" sözleriyle hesap verilebilirlik taahhüdünde bulundu.

İddianamedeki iddialar:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu ile birlikte Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan sanık olarak yer aldı.

İddianamede yer alan belgelere göre, İmamoğlu İnşaat tarafından 4 Şubat 2015 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi'ne verilen dilekçede, mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı aracın bakım, yakıt ve diğer masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, başkanlık hizmetinde bedelsiz olarak kullanılmasının teklif edildiği anlatılıyor. Dilekçe, 9 Şubat 2015'te Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla encümene sevk edildi ve encümen talebi uygun gördü.

İddianamede, İmamoğlu'nun mevzuata aykırı bir teklifi encümene havale ederek yetkisi olmayan bir konuda karar alınması sürecini başlattığı ve bunun kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Buna göre, İmamoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler sonucu kamunun 122 bin 305 lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Diğer usulsüzlük iddiaları ve ceza talebi:

İddianamede ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2018'de 65 bin 600 lira bedelli ve 15 Ocak 2019'da 65 bin 800 lira bedelli iki ayrı eğitmen temini işi için doğrudan temin yoluna gidildiği; Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin parasal limitinin (KDV hariç) 67 bin 613 lira olduğu hatırlatıldı ve bu alımların usulsüz olduğu belirtildi.

Savcılık, İmamoğlu ve diğer 11 sanık için görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık Ercan Doğan hakkında ise görevi kötüye kullanmaya yardım suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis isteniyor. İddianamede, sanık Mehmet Zeki Çanakçi'nin daha önce aldığı cezadan kaynaklı denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davrandığı iddiası da yer alıyor.

Mahkeme salonunda duruşmaya katılanlar arasında tutuksuz 8 sanık ile tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. Dava, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor.

Not: Haberde aktarılan savunma ve iddianame içeriği duruşmada sunulan ifadeler ve hazırlanan iddianame metnine dayanıyor; mahkeme sürecinin sonucu yetkili yargı organlarının kararına bağlıdır.

Ekrem İmamoğlu: &quot;Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız&quot;

Ekrem İmamoğlu: "Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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