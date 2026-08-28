Antalya'da operasyon: 87,5 kilo kaçak tütün ve 15 bin 200 makaron ele geçirildi

operasyonun yürütülmesi:
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
ele geçirilenler:
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün, 15 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ile 1 adet sanayi tipi elektronik makaron sarma makinası ele geçirildi.
hukuki işlem ve soruşturma:
Yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
ARAMALARDA 87,5 KİLOGRAM KIYILMIŞ AÇIK TÜTÜN, 15 BİN 200 ADET İÇİ DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 1 ADET SANAYİ TİPİ ELEKTRONİK MAKARON SARMA MAKİNASI ELE GEÇİRİLDİ.
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