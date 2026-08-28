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Antalya'da operasyon: 87,5 kilo kaçak tütün ve 15 bin 200 makaron ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Emniyet ekiplerinin operasyonunda 87,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 200 makaron ve bir makine ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da operasyon: 87,5 kilo kaçak tütün ve 15 bin 200 makaron ele geçirildi

operasyonun yürütülmesi:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün, 15 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ile 1 adet sanayi tipi elektronik makaron sarma makinası ele geçirildi.

hukuki işlem ve soruşturma:

Yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

ARAMALARDA 87,5 KİLOGRAM KIYILMIŞ AÇIK TÜTÜN, 15 BİN 200 ADET İÇİ DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 1 ADET...

ARAMALARDA 87,5 KİLOGRAM KIYILMIŞ AÇIK TÜTÜN, 15 BİN 200 ADET İÇİ DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 1 ADET SANAYİ TİPİ ELEKTRONİK MAKARON SARMA MAKİNASI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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