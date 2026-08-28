Antalya'da operasyon: 87,5 kilo kaçak tütün ve 15 bin 200 makaron ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Emniyet ekiplerinin operasyonunda 87,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 200 makaron ve bir makine ele geçirildi.