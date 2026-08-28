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Protez bacağında 830 gram metamfetamin bulunan şüpheli yakalandı

Bursa'da durdurulan araçta yapılan aramada, Suriye uyruklu şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş toplam 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:45

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Protez bacağında 830 gram metamfetamin bulunan şüpheli yakalandı

Operasyon ve durdurma:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Ekipler, araçtaki şüpheliyi Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan A. gözaltına alındı ve hem araç hem de şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Protez bacağından çıkan uyuşturucu:

Aramada polisleri şaşırtan detay, şüphelinin protez bacağının içinde paketlenmiş maddelerin bulunması oldu. Protez bacağın içerisinden çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde toplam 830 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Ele geçirilme anı polis kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili olarak Hasan A. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BURSA&#039;DA NARKOTİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU ARAÇTA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, 830 GRAM METAMFETAMİNİ...

BURSA'DA NARKOTİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU ARAÇTA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, 830 GRAM METAMFETAMİNİ PROTEZ BACAĞININ İÇERİSİNE GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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