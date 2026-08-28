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Bahçede çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde evinin önündeki incir ağacından düşen 72 yaşındaki Abuzer Tepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçede çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin önündeki incir ağacına çıkan 72 yaşındaki Abuzer Tepe, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Tepe'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve hasta Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve son durum:

Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Tepe'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili olarak güvenlik birimleri ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı; düşüşün nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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