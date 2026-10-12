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Antalya'da saniye saniye kaydedilen kaza görüntüleri ortaya çıktı: 17 kişi yaralandı

Antalya'da 17 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler yayımlandı; kayıtlar kazanın anı ve olay yerindeki müdahale süreçlerine ilişkin görüntüler sunuyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da saniye saniye kaydedilen kaza görüntüleri ortaya çıktı: 17 kişi yaralandı

görüntüler yayımlandı

Antalya'da meydana gelen kazaya ait görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayda 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

kayıtların içeriği

Paylaşılan görüntüler, kazanın anı ile olay yerindeki ilk anlara dair kareler içeriyor. Görüntülerde kazanın gelişimi ve sonrasındaki bazı müdahale anları yer alıyor.

yayımlanma ve kamuoyundaki yeri

Kayıtlar çeşitli mecralarda dolaşıma girdi; kazaya ilişkin detaylar ve yaralı sayısına dair bilgiler kamuoyunun gündeminde yer aldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Antalya&#039;da 17 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 17 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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