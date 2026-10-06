Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde ana yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayda ağır yaralanan şahsın durumuna karşılık, ambulansta ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdiği bildirildi. Kaza sırasında çarpmanın şiddeti nedeniyle yaralının metrelerce savrulması, olay yerinde yapılan ilk tespitte dikkat çekti.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan aramada şahsın üzerine kimlik çıkmadığı belirtildi. Yetkililer, çarpmanın oluş şekli ve olası kusurların belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Olayla ilgili toplanan bulgular, tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları ışığında kaza nedeninin netleştirilmesi hedefleniyor. Soruşturma devam ediyor.

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