Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda ele geçirilen miktar ve gözaltına alınan şüpheliler, bölgedeki narkotik mücadele faaliyetlerinin parçası olarak açıklandı.

ele geçirilen madde:

Operasyon sırasında toplam 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen miktar, emniyet yetkilileri tarafından kayıt altına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA 2 KİLO 892 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.