Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Üsküdar eylemi 365 günü tamamlarken

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki McDonald’s şubesinin açılmasına tepki olarak başlatılan protesto ve boykot eylemleri bir yılı doldurdu. Mahalle sakinleri, uzun soluklu mücadelelerinin ardından belediyenin şubenin bölgeden kaldırılacağına dair karar verdiğini duyurdu.

Namaz, Kur'an tilaveti ve ortak ritüeller:

Yatsı namazı nedeniyle eylem kısa süreliğine kesintiye uğradı. Namaz çıkışında camiden gelen kalabalık, yerde serili İsrail bayrağının üzerinden geçerek tekbirlerle alana döndü. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; sanatçı Mehmet Ali Aslan çocuklarla birlikte "Yarın Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şarkısını seslendirdi ve program coşkulu anlara sahne oldu.

Mahalle sakinlerinin kararlılığı:

Eylemde söz alan mahalle sakinleri süreci ve duygularını paylaştı. Rümeysa Nas şunları söyledi: "Geçen seneden beri uğraşıyoruz, bize işe yaramaz diyenler oldu, boş yere uğraşıyorsunuz diyenler oldu ama biz yılmadık... Ve şimdi inşallah kapanacak."

Hale Aktuga, "Bütün katılan kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. 1 seneden beri bizi yalnız bırakmadılar. Bugün tam 1 sene oldu... Kapanacağına inanıyoruz." dedi. Engelli olduğunu belirten Fatma Kalaycıoğlu ise "Emekler hiçbir zaman ziyan olmayacak. Başardık. Burası kapatılana kadar da buradan gitmeyeceğiz." diyerek kararlılığını vurguladı.

Program sırasında şubenin önünde "Boykot nedeniyle kapandık" yazılı bir pankart açıldı. Ayrıca eylemde, şubeden çıkarılan koliler Netanyahu'yu temsilen maskeli kişilerin kamyonetine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Belediye müdahalesi ve son aşama

Eylemin öncü ismi Cemal Uyan, katılımcılara seslenerek yürütülen çalışmaları anlattı: "Dile kolay 365 gündür kar yağmur çamur demeden sıcak soğuk demeden çoluğunu çocuğunu alıp gelip, 365 gündür burayı terk etmedi." Uyan, mahallede siyonizmi desteklediği iddia edilen bir markaya komşuluk etmek istemediklerini belirtti ve topladıkları imzaları belediyeye teslim ettiklerini aktardı.

Cemal Uyan, belediyenin yaptığı inceleme sonucu şubenin taşınması yönünde karar alındığını söyledi ve sürenin "3 gün" olduğunu açıkladı: "Perşembe günü 12'de kalan parçalarını alıp defolup gidecekler. Sizden 3 gün daha istiyorum."

Mahalledeki eylem, sürekli ve örgütlü bir vatandaş baskısının örneği olarak sunuldu. Yürütülen faaliyetler; günlük nöbetler, belediye önündeki başvurular ve binlerce imzanın toplanmasını kapsıyor. Katılımcılar, sürecin en kritik noktasında birlik ve kararlılık mesajı verdi.

Yerel yetkililerin verdiği süre ve şubenin fiili olarak kaldırılacağı tarih, eylemin birinci yıldönümünde duyuruldu. Mahalle sakinleri bu duyuruyu zafer olarak karşıladı ve duyurunun kalıcı olmasını sağlamak için üç gün boyunca alanda olmaya devam edeceklerini bildirdiler.

ÜSKÜDAR BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDEKİ MCDONALD'S ŞUBESİNİN AÇILMASI HABERİ ÜZERİNE BAŞLATILAN EYLEMLERİN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE CADDE ÜZERİNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, SÜRECİN BAŞARIYLA TAÇLANDIĞINI İFADE ETTİ.