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Antalya'da uzay buluşması: 77. uluslararası uzay kongresi Belek'te

5-9 Ekim'de Belek'te yapılacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklar sürüyor; bilim insanları, ajanslar ve girişimciler buluşacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Antalya'da uzay buluşması: 77. uluslararası uzay kongresi Belek'te

kongre hazırlıkları hızla ilerliyor:

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyonun merkezi, Belek'teki NEST Kongre ve Etkinlik Merkezi olarak belirlendi.

Kongre kapsamında bilim insanları, uzay ajansları, teknoloji şirketleri ve girişimciler arasında bilgi paylaşımı ve iş birlikleri hedefleniyor. Organizasyonun küresel katılıma açık olması, Türkiye'yi uluslararası uzay ekosisteminde görünür kılmayı amaçlıyor.

ev sahibi ve organizasyon detayları:

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, kongre çalışmalarına dair bilgi verirken organizasyonun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminde gerçekleştirileceğini belirtti. Alkaya, ev sahibi olarak hazırlıkların sürdüğünü ve kongrede önemli akademisyenlerle bilim insanlarının bir araya geleceğini vurguladı.

Alkaya, kongrenin bilimsel içeriğine ilişkin olarak şunları söyledi: "Uzay biliminin insanlık yararına gelişimi açısından önemli bilgiler paylaşılacak. Oturumlarda yenilikler sunulacak". Bu ifadeler, kongrenin hem akademik hem de uygulamalı çalışmalar için bir platform olacağını işaret ediyor.

turizm ve yerel katkılar:

Alkaya ayrıca uluslararası kongrelerin turizme katkısına değindi. "Böyle bir organizasyonu ülkemizde yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımlar oluyor. Ülkemiz adına önemli bir katma değer oluşturuluyor" diyerek etkinliğin ekonomik ve itibari katkısına dikkat çekti.

Organizasyonun bölgeye sağlayacağı hareketlilik sadece kongre merkezine sınırlı kalmayacak; Alkaya, "Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda ülkemizin doğal zenginliklerini, tarihi ve kültürel değerini önemseyen ziyaretçiler kongreler vesilesiyle ülkemize geliyor" ifadeleriyle ziyaretçilerin Türkiye'yi farklı yönleriyle deneyimleme fırsatı bulacağını belirtti.

Kongre öncesi yürütülen hazırlıklar, lojistik, konaklama ve program planlamasını kapsıyor. Ev sahibi kurumlar ve organizatörler, uluslararası katılımcıların karşılanması ve etkinliklerin sorunsuz yürütülmesi için koordinasyonu artırmış durumda.

CORNELİA DİAMOND GOLF RESORT &amp; SPA GENEL MÜDÜRÜ ZAFER ALKAYA

CORNELİA DİAMOND GOLF RESORT & SPA GENEL MÜDÜRÜ ZAFER ALKAYA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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