Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan bir ayının görüntülerini kaydetti. Kamera kayıtları, hayvanın doğal ortamındaki hareketlerini ve besin arayışına ilişkin anları belgeliyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda ayının ormanlık alanda gezinerek zemini ve bitki örtüsünü incelediği, zaman zaman durup çevreyi yokladığı anlar yer alıyor. Görüntüler, hayvanın insan etkisinden uzak doğal davranışlarını yansıtıyor ve bölgedeki ekosistemin izlenmesine katkı sunuyor.

doğal yaşamın takibi ve önemi:

Çankırı çevresine yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne seriyor ve bilimsel ya da koruma amaçlı çalışmalar için değerli veri üretiyor. Bu tür kayıtlar, habitat kullanımını anlamaya ve korunma stratejileri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Yetkililer ve doğa araştırmacıları, elde edilen görüntüleri değerlendirerek bölgedeki tür çeşitliliği ve hayvan hareketliliği hakkında kayıtları zenginleştiriyor. Fotokapanların sağladığı görsel belgeler, yerel ekosistemin izlenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLENDİ.