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Emet'te ihtiyaçları yerinde dinleyen kaymakam Başkapan Eseler'de üst yapı çalışmalarını denetledi

Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Eseler köyündeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi; yetkililerden bilgi aldı, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Emet'te ihtiyaçları yerinde dinleyen kaymakam Başkapan Eseler'de üst yapı çalışmalarını denetledi

Emet'te yerinde inceleme

Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eseler köyünde yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden çalışmanın güncel durumu hakkında bilgi aldı, köy sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi.

Denetim ve köylülerle görüşme:

Kaymakam Başkapan'ın incelemesi, sahadaki uygulamanın planlanan zaman çizelgesine uygun ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesini sağladı. Köy halkıyla yapılan görüşmelerde altyapı, yol ve diğer hizmetlerle ilgili öncelikler ele alındı; ziyaret, yerel yönetimin hizmetlere erişimi kolaylaştırma taahhüdünü pekiştirdi.

Eşlik eden yetkililer ve değerlendirme:

İncelemeye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Metin Koç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan Tansoy da katıldı. Yetkililer, köyde yürütülen çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda devam ettiğini bildirdi ve önümüzdeki aşamalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, hem saha çalışmalarının takibi hem de yerel yönetim ile köy halkı arasında iletişimin güçlendirilmesi açısından değerlendirildi. Kaymakamlık yetkilileri, devam eden projelerin tamamlanmasının ardından hizmet kalitesinin artmasının hedeflendiğini belirtti.

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNDE KAYMAKAM MEHMET ALPEREN BAŞKAPAN, ESELER KÖYÜNDE DEVAM EDEN ÜST YAPI...

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNDE KAYMAKAM MEHMET ALPEREN BAŞKAPAN, ESELER KÖYÜNDE DEVAM EDEN ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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