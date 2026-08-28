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Sincan yaz festivalinde Mavi Gri ile coşkulu akşam

Sincan Yaz Festivali'nde Mavi Gri sahne aldı; Yozgat lezzetleri, stantlar ve konserlerle dolu program gençlere ve ailelere keyifli akşam yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan yaz festivalinde Mavi Gri ile coşkulu akşam

Geleneksel festivale renkli program

Geleneksel Sincan Yaz Festivali, Sincan Park'ta düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Müzikten alışverişe, yöresel lezzetlerden sokak eğlencelerine kadar çok yönlü bir program sunulan festivalde vatandaşlar akşamları konserlerle buluşuyor, kurulan stantlarda alışveriş yapıyor.

Yozgatlılar günü: lezzet ve tanıtım

Festivalin 7’nci gününde düzenlenen Yozgatlılar Günü kapsamında Yozgat’ın yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. Testi kebabı gibi geleneksel tatlar standlarda tadıldı ve kentin kültürü katılımcılara tanıtıldı. Etkinlik alanında dolaşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, stantları gezerek vatandaşları selamladı ve testi kebabının tadına baktı.

Konser gecesi ve başkanın mesajı

Gecenin konuğu, kendine özgü tarzıyla tanınan grup Mavi Gri idi. Grup, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanında gençlere seslenen Başkan Ercan, "Sincanımıza hoş geldiniz, Allah ne muradınız varsa versin. Kiminiz öğrenci, kiminiz çalışıyorsunuz. Eğitim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. Ercan, Sincan Park ile ilgili bilgi verirken de "Burası bataklıktı, ama şu an herkesin bir kez daha gelmek istediği bir yere dönüştü. Yaz akşamları da bambaşka oldu. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Festival, 30 Ağustosa kadar sürüyor. Program kapsamında 28 Ağustosta Burak Yeter, 29 Ağustosta Sagopa Kajmer ve 30 Ağustosta Semicenk sahne alacak.

MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE YÖRESEL LEZZETLERDEN EĞLENCEYE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ...

MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE YÖRESEL LEZZETLERDEN EĞLENCEYE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GELENEKSEL SİNCAN YAZ FESTİVALİ’NDE MAVİ GRİ KONSER VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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