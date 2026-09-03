Arsuz'da bir konteyner yangını yaşam alanını kullanılmaz hale getirdi

yangının seyri:

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana gelen yangında, yaşam alanı olarak kullanılan bir konteyner alevlere teslim oldu. Olayda alevlerin yayılma riski bulunduğu bildirildi ancak çevredeki diğer konteynerlere sirayet etmesi engellendi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi ve çevre güvenliği için gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

hasar ve son durum:

Yangın sonucu söz konusu konteyner kullanılamaz hale geldi. Bölgede yapılan soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ederken, yetkililer alanda gerekli incelemeleri sürdürüyor.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN KONTEYNER YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.