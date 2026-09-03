Artvin'de sahte mal trafiğine 25 gözaltı: yüzlerce paket sigara ve alkollü içki ele geçirildi

Artvin'de kaçakçılık operasyonu sonuçları

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve olaylarla bağlantılı 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ele geçen ürünler:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 7 bin 97 paket kaçak sigara, 271 litre kaçak alkollü içki, 7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, dünyaca ünlü markalara ait 25 kol saati, 25 muhtelif süs eşyası ve 51 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü bulunuyor. Bu buluntular, sahte ve vergisiz tütün ile alkollü ürünlerin şehirdeki dolaşımına yönelik ayrıntılı çalışmaların ürünü olarak kayda geçti.

şüpheliler ve adli süreç:

Kaçakçılık olaylarıyla ilişkili olduğu tespit edilen 25 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliğinin ve genel sağlığının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ARTVİN’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI.