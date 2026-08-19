Aşırı sıcakta sıcak çarpmasına karşı uyarı: riskli gruplar ve korunma yolları

istanbul'da beklenen sıcak dalgası ve sağlık uyarısı:

İstanbul'da Afrika ve Basra kökenli bir sıcak hava dalgasının etkili olması, perşembe günü hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasının beklendiği bildirildi. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, aşırı sıcaklarda ortaya çıkabilecek sağlık riskleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

sıcak çarpması nedir:

Sıcak çarpması, vücudun aşırı sıcak nedeniyle ısısını düzenleyememesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir tablodur. Normalde vücut terleme yoluyla soğur; ancak hava sıcaklığı ve nem oranı çok yüksek olduğunda bu mekanizma yetersiz kalabilir ve vücut sıcaklığı tehlikeli seviyelere çıkabilir.

Sönmez, sıcak çarpmasının sık görülen belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, hızlı kalp atışı ve bilinç durumunda değişiklikler olduğunu belirtti. Daha ağır vakalarda bilinç kaybı gelişebildiği için bilinç değişikliği görülürse vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

kimler daha risk altında:

Aşırı sıcaklar herkesi etkileyebiliyor ancak bazı gruplar daha yüksek risk taşıyor. Sönmez, özellikle 65 yaş üstü kişiler, bebekler ve küçük çocuklar, kalp ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar ile açık havada uzun süre çalışanlar için dikkat uyarısı yaptı.

Ayrıca aşırı terlemeye bağlı su ve elektrolit kaybının halsizlik, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi şikâyetlere yol açabileceğini; özellikle yaşlılarda susama hissinin azalmasının riskleri artırdığını belirtti.

ilk müdahale ve korunma önerileri:

Sıcak çarpmasından şüphelenildiğinde ilk adım, kişiyi sıcak ortamdan uzaklaştırıp serin, gölgeli bir yere almaktır. Fazla kıyafetler çıkarılmalı, vücudun soğumasına yardımcı olmak için serin suyla ıslatma veya soğuk uygulama yapılmalıdır. Bilincin bozulması halinde ağızdan su veya başka bir sıvı verilmemelidir; bu durumda acil sağlık yardımı istenmelidir.

Korunma açısından Sönmez, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında doğrudan güneş altında kalınmamasını, gün boyunca yeterli su içilmesini ve susamayı beklememeyi, açık renkli ve ince giysiler ile şapka kullanımını, sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmayı önerdi. Çocukların ve yaşlıların gün içinde yeterli miktarda sıvı alıp almadığının takip edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, aşırı sıcakların sadece rahatsız edici bir yaz problemi olmadığını; gerekli önlemler alınmadığında sıvı kaybından sıcak çarpmasına kadar ciddi ve hayatı tehdit edebilecek durumlara yol açabileceğini söyledi ve belirtilerin erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZCAN SÖNMEZ