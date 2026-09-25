ATSO'dan kurakçıl peyzaj hamlesi: suyu korumak geleceğin meselesi

ATSO hizmet binasında kurakçıl peyzaj uygulaması örnek gösterildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) hizmet binası bahçesinde hayata geçirilen kurakçıl peyzaj düzenlemesi, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde incelendi. Yapılan değerlendirmede uygulamanın su verimliliği ve sürdürülebilir peyzaj açısından iyi uygulama örneği olduğu belirtildi.

uygulamanın amacı ve değerlendirme:

Proje, Antalya'nın sıcak ve kurak iklim koşullarına uygun olarak planlandı; temel hedef, su tüketiminin azaltılması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması olarak açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yerinde incelemesi sonrası yapılan değerlendirmede, düzenlemenin sulama ihtiyacını azaltması ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarının yaygınlaşması açısından örnek oluşturduğu vurgulandı.

başkanın açıklamaları ve yaklaşım:

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın iklim değişikliği ve su kaynakları açısından kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Hacısüleyman, "Hizmet binamızın bahçesinde hayata geçirdiğimiz kurakçıl peyzaj uygulaması, suyun verimli kullanılması konusunda attığımız somut adımlardan biri. Uygulamamızın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iyi bir örnek olarak değerlendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi ve "Suyu korumak bugünün değil, geleceğin meselesi" sözleriyle projenin uzun vadeli perspektifine dikkat çekti.

bitki seçimi, sulama düzeni ve izleme planı:

Uygulamada Antalya'nın sıcak yazlarına dayanıklı, düşük ve orta su ihtiyacı olan bitki türleri tercih edildi. Çim alanlar kullanım ihtiyacına göre sınırlandırılırken, kurakçıl bitkilerin bulunduğu alanlar artırıldı. Bitkilerin su ihtiyaçlarına göre farklı sulama zonları oluşturularak, suyun sadece ihtiyaç duyulan bölgelere kontrollü biçimde verilmesi hedeflendi; böylece gereksiz su kayıplarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Projenin etkinliğini belirlemek için önümüzdeki dönemde sulama suyu tüketiminin ölçülmesi, bitkilerin gelişiminin takip edilmesi ve sulama programlarının mevsim şartlarına göre güncellenmesi planlanıyor. Bu izleme adımları, uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlamaya ve benzer düzenlemelerin yaygınlaştırılmasına zemin hazırlamaya yöneliktir.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (ATSO) HİZMET BİNASI BAHÇESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMASI, ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SU VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ AÇISINDAN İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ.