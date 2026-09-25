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Araban'da pamuk hasadı sezonu açıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük ovada pamuk hasadı başladı; ilk ürünlerde dönüm başına 450-500 kilogram verim alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Araban'da pamuk hasadı sezonu açıldı

Araban ovasında pamuk hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yerel üreticiler tarafından beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadı sezonu açıldı. İlçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan pamukta 2026 hasat dönemi, Araban Ovası’ndaki üreticilerin tarlalarında başladı.

İlk hasat ve verim:

Sezonun ilk biçimleri kırsal Körhacıobası Mahallesindeki İmam ve Mehmet Demir'in tarlasında gerçekleştirildi. Çiftçiler tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ürünlerden dönüm başına yaklaşık 450-500 kilogram pamuk elde edildi. İlk hasadı yapan çiftçilere geleneksel bir jest olarak Cumhuriyet altını takdim edildi; üreticiler bu başlangıcın kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti.

Üretimi etkileyen maliyetler:

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, pamuk dikim alanlarının bu yıl yaklaşık 5 bin dönüm civarına gerilediğini söyledi. Altun, azalmanın nedenini elektrik, mazot ve gübre gibi yüksek girdi maliyetleri olarak gösterdi ve üreticilerin zorlandığına dikkat çekti.

Altun ayrıca 2026 yılı pamuk hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni etti. Yerel üreticiler sezon boyunca verimi artırmak ve maliyetleri dengelemek için uyguladıkları yöntemlere odaklanacaklarını ifade etti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE BEYAZ ALTIN OLARAK ADLANDIRILAN PAMUK HASADINA BAŞLANDI, İLK PAMUK...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE BEYAZ ALTIN OLARAK ADLANDIRILAN PAMUK HASADINA BAŞLANDI, İLK PAMUK HASADINI YAPAN ÇİFTÇİYE ALTIN HEDİYE EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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