Çay molasında bahçede karşılaştığı yavru yılanı eline alıp sevgiyle okşadı

Sivas'ta bahçede çay keyfi sırasında beklenmedik misafir

Sivas'ta yaşayan İsmail Denizli, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte bahçede çay içerken yavru bir yılanla karşılaştı. Denizli, yılanın sürünerek ilerlediğini fark edip müdahale etti; kısa bir süre yılanı eline dolayıp okşadıktan sonra doğal ortamına bırakmayı tercih etti.

Anlar:

O anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Denizli, yaşadığı deneyimi anlatırken çocukluğundan bu yana hayvanlara karşı bir ilgi beslediğini belirtti. Olayla ilgili olarak Denizli, "Tutup sevdim ve sonrasında doğaya bıraktım" dedi. Videoda, yılanın Denizli'nin eline dolanmasının ardından sakin hareketler sergilendiği ve daha sonra serbest bırakıldığı görülüyor.

Sosyal medyaya yansıması:

Görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve kısa sürede dikkat çekti. Paylaşılan videoya gelen tepkilerde hem merak hem takdir ifadeleri yer aldı; Denizli de kaydedilen anların beğenildiğini söyledi. Olay, küçük yerleşim alanlarında doğa ve insan ilişkisine dair bir örnek olarak öne çıktı.

Deneyim, hayvanlara duyulan ilginin kişisel bir tercih olduğunu gösterirken, Denizli'nin davranışı sonucu yılanın zarar görmeden tekrar doğal yaşamına bırakıldığı vurgulanıyor. Olayın görsel kaydının paylaşılması, benzer karşılaşmalarda insanların tepkilerini ve yaklaşım biçimlerini tartışmaya açtı.

İSMAİL DENİZLİ