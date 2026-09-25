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Avcılar'ın yıkılan camisi 7 yıldır bekliyor: inşaat neden başlamadı

Avcılar'da 2019 depreminin ardından yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Ekrem İmamoğlu'nun sözüne rağmen 7 yıldır yeniden yapılmayı bekliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Avcılar'ın yıkılan camisi 7 yıldır bekliyor: inşaat neden başlamadı

Yedi yıldır boş duran cami alanı:

İstanbul Avcılar'da E-5 Avcılar Metrobüs istasyonu yakınında yer alan Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 26 Eylül 2019'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından minaresinin zarar görmesi gerekçesiyle yıkılmıştı. O tarihten bu yana cami alanı İBB ekipleri tarafından 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazıları ve maket fotoğrafları ile çevrildi, ancak 7 yıldır fiilen inşaata başlanmadı.

Yıkım kararı ve hasar tespiti:

Depremin ardından alınan karot örnekleri sonucu camide 'ağır hasarlı' raporu verildi ve belediye meclisinin kararıyla yapı yıkıldı. Minarenin çökmesi ve yapılan tespitler, alandaki boşluğun uzun süre doldurulamamasına yol açtı. Yıkımın gerekçesi ve raporlar yerel halk tarafından bilinse de, sahaya ilişkin fiziki ilerleme kaydedilmedi.

Sözü verilen tarihten sonra neden başlamadı?:

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği Avcılar'da caminin 'seçimden sonra yapılacağını' açıkladı. Buna karşın alanda sadece görsel bilgilendirme ve çevreleme bulunuyor; herhangi bir inşaat faaliyeti başlatılmadı.

Mahalle sakinleri, caminin eksikliğini yıllardır hissediyor. Bir vatandaş 'Evet, camiyi çok iyi hatırlıyorum. Çok namaz kıldım orada. Depremde yıkıldı, sonra yeniden yapılmadı. Vatandaş bekliyor. Fıstık gibi camimiz vardı tam E-5’in yanında' diyerek durumu özetliyor. Başka bir yurttaş ise 'Yapılmadı ama belediye takip ediyor herhalde. Burayı da tahsis etmişler. Herhalde sırasının gelmesini bekliyor. Uzun süre geçti ama şu an Avcılar zaten şantiye gibi' ifadelerini kullanıyor.

Sonuç olarak Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin alanı görsel olarak düzenlenmiş olsa da, vatandaşların beklentisi caminin yeniden inşasıdır. Sürecin hangi adımlarla ilerleyeceği ve inşaat takviminin ne zaman devreye gireceği henüz netlik kazanmış değil.

İSTANBUL SİLİVRİ&#039;DE 2019 YILINDA MEYDANA GELEN 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE MİNARESİ HASAR GÖRDÜĞÜ...

İSTANBUL SİLİVRİ'DE 2019 YILINDA MEYDANA GELEN 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE MİNARESİ HASAR GÖRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE YIKILAN AVCILAR HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİİ, 7 YILDIR YENİDEN İNŞA EDİLMEYİ BEKLİYOR. EKREM İMAMOĞLU'NUN "SEÇİMDEN SONRA YAPILACAK" DEDİĞİ CAMİNİN 7 YILDIR İNŞASINA BAŞLANMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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