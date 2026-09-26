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Aydın Cup 2026'da ev sahibi güldü: Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti

Aydın Cup 2026'da ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde Karşıyaka'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu; Denizli BBSK turnuvayı üçüncü tamamladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydın Cup 2026'da ev sahibi güldü: Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti

turnuva finali ve maç detayları:

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde gerçekleşen Aydın Cup 2026, final karşılaşmasının ardından sona erdi. Finalde ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Maç boyunca dengeli başlayan mücadelede ev sahibi ekip setleri 25-22, 26-24 ve 25-18 alarak rakibini 3-0 mağlup etti ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Finalde Aydın Büyükşehir Belediyespor’un servis ve blok organizasyonlarındaki etkinliği öne çıktı; özellikle ikinci setteki 26-24'lük sonuç, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi. Karşıyaka ise zaman zaman hücumda etkili olsa da setleri çevirecek sürekliliği sağlayamadı.

üçüncülük mücadelesi:

Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Denizli BBSK ile İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşılaştı. Denizli BBSK, setleri 26-24, 25-14 ve 25-21 kazandı ve üçüncü sırayı aldı. Bu sonucu ile Denizli BBSK, turnuva boyunca istikrarlı performansını sürdürdü.

sıralama ve turnuvanın önemi:

Aydın Cup 2026 sonunda sıralama şu şekilde oluştu: 1. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2. Karşıyaka, 3. Denizli BBSK, 4. İBA Kimya TED Ankara Kolejliler. Turnuva, yeni sezon öncesi takımların form durumunu görmek, oyuncu rotasyonlarını test etmek ve teknik ekiplerin taktik düzenlemelerini denemeleri açısından önemli bir hazırlık platformu oldu.

Ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor’un şampiyonluğu, kulübün sezon başlangıcına moralle girmesini sağlarken, diğer takımlar için de değerlendirilecek veriler ortaya çıktı. Organizasyonun genel akışı sorunsuz geçti ve maçlar seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN AYDIN CUP 2026, OYNANAN FİNAL VE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN AYDIN CUP 2026, OYNANAN FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ. TURNUVANIN ŞAMPİYONU, FİNALDE KARŞIYAKA’YI MAĞLUP EDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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