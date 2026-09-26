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Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başladı

Aliağa Petkimspor, Süper Lig ilk haftasında sahasında Yukatel Denizli'yi 85-81 yendi; Thomas 21, Hanlan 16 sayıyla takımını taşıdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başladı

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etti. Karşılaşma Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynandı; hakemler Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin ve Uğur Akyıldız olarak görev yaptı.

periyotlar ve skor akışı:

1. Periyot: 25-24 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 47-45 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 70-66 (Aliağa Petkimspor lehine)

Maç skoru: Aliağa Petkimspor 85 - Yukatel Denizli 81, karşılaşma baştan sona dengeli bir mücadele şeklinde sürdü ve Aliağa son bölümde üstünlüğünü korudu.

öne çıkan oyuncular ve kadrolar:

Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Horton 10, Abmas 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 6, Hanlan 16. Başantrenör: Orhun Ene.

Yukatel Denizli: Ivey 10, Dunn 6, Pecarski 13, Bailey 17, Erten Gazi 7, Meeks 15, Egemen Güven 9, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 4. Başantrenör: Zafer Aktaş.

Aliağa Petkimspor, maç boyunca periyotlarda önde kalıp kritik anlarda isabetli hücumlar bularak sezona galibiyetle başladı; bireysel skor katkıları maçın belirleyici unsurları oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA YUKATEL DENİZLİ...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA YUKATEL DENİZLİ BASKET'İ 85-81 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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